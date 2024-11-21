Sinop\'ta Fırtına Uyarısı: Balıkçılar Limana Sığındı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

Karadeniz'de saatteki hızının 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda balıkçı teknesi kent limanına geldi.

Burada bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine sığındı.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtına nedeniyle dikkatli olmaları istendi.