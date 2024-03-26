Sinop\'ta fırtına uyarısı: Yük gemileri limana demir attı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.
Kentte saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.
Fırtına uyarısı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak barınaklarda beklemeye başladı.
Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, Baklaköy Mahallesi'nde bir çobanın fark ettiği bir kişi ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, ölen kişinin 43 yaşındaki Faruk Aytek olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde her yıl Ramazan ayının 15'inde çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi. Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş'ın da katıldığı programda, yetim çocuklar ve gençlerle bir araya gelindi ve oruç açıldı. Vali Aktaş, devletin çocuklara ve gençlere her zaman sahip çıkacağını belirterek, tüm yetim ve öksüz çocuklara sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diledi.
Denizli'de bir otomotiv bayisi, ön ödemesini yaptıkları elektrikli cipleri teslim etmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan konu oldu. Suç duyurusunda bulunan yaklaşık 20 kişi, bayiye giderek denedikleri elektrikli ciplerin teslim edilmediğini belirtti. Bayinin konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğu öğrenildi.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını bildirdi. Zoteeva, projenin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu ve santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını söyledi. İlk ünitede tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçilecek ve bu yıl içinde test elektriği üretimi başlayacak.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumların korunmasının en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayarak projenin her geçen yıl güçlenerek devam ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.
Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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