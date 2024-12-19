Sinop'ta Gençlik Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta Gençlik Çalıştayı

Sinop\'ta Gençlik Çalıştayı

Gençlerin sorunları ve talepleri dinlendi, geleceğin Türkiye'si için fikirleri alındı.

19.12.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulamaya konulan Gençlik Politikaları Belgesi Vizyon Çalıştayı kapsamında gençlerin fikirleri alınarak sorun ve talepleri dinlendi.

Sinop Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda afet yönetimi, dayanıklılık, bilim, teknoloji, çevre ve hayat boyu öğrenme gibi 11 başlıkta gençlerin görüşleri alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, burada yaptığı konuşmada, bakanlıkları tarafından uygulamaya konulan programla gençlerin ihtiyaçları ve beklentilerini doğru politikalarla zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Geleceğin Türkiye'sine gençlerin fikirleriyle yön vermek istediklerini vurgulayan Kalyon, şöyle konuştu:

"Bu çalıştayın hedefi, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanda daha aktif olmalarını sağlayarak, onlara özel projeler geliştirmektir. Burada alınacak kararlar ülkemizin gençlik politikalarını da yön verecektir. Gençlerin fikirleri ve hayalleri, çalıştayın en önemli rehberi olacaktır. Gençlerimizin topluma katkı sunmalarını sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Gençlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Çevre, sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Gençlik Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Gençlik Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.