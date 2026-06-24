Sinop'ta Halk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Halk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Sinop\'ta Halk Oyunları Şenliği Düzenlendi
24.06.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için halk oyunları şenliği gerçekleştirildi.

Sinop'ta, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Halk oyunları mirasımızdır" sloganıyla düzenlenen şenlikte, 9 okulun öğrencilerinden oluşan halk oyunları grupları Türkiye'nin 7 bölgesi ile Kafkas oyunlarını sahneye taşıdı.

Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve yöresel kıyafetleriyle Sakarya Caddesi'nden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüyen öğrencilerin sahne performansı, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Vali Mustafa Özarslan, şenlikte yaptığı konuşmada, halk oyunlarının ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer aldığını söyledi.

Eğitim öğretim yılı boyunca tüm okullarda ortak mirasın öğretilmesi amacıyla çocuklara eğitim verildiğini dile getiren Özarslan, katkı sunan okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Milli birlik ve beraberliğin ilk tohumlarının kültürel mirası öğrenmekten geçtiğini belirten Özarslan, şöyle dedi:

"Çocuklarımız bu oyunlarda elleri senkronize kalkarken, ayakları aynı topraklara senkronize vururken, kalpleri aynı duyguyla atarken, milli birlik ve beraberlik duygusunu her birlikte yaşıyorlar. Bunların hepsi bizim için çok değerli. Bundan dolayı çocuklarımızı sevgiyle, hayat sevinciyle, vatan, millet aşkıyla yetiştiren anne babaların ellerinden öpüyorum. Öğretmenlerimizin her birine, okul müdürlerine minnettarlığımı ifade ediyorum. Halk oyunlarımız hep yaşasın, kültürümüz hep devam etsin, neşemiz hep yükseklerde olsun diyorum."

Vali Özarslan, şenlik sonunda çalışmaya katkı sağlayan öğretmen ve idarecileri kutlayarak, kendilerine başarı belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Türkiye, Güncel, Eğitim, Sinop, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Halk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
İtalya’nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 20:15:39. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Halk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.