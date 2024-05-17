Sinop\'ta İlk ve Ortaokul Öğrencileri Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

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Sinop'ta, ilk ve ortaokul öğrencileri, bahar etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, üniversite öğrencilerince çeşitli konularda hazırlanan projeleri inceledi.

Matematik, fizik, biyoloji, astronomi ve coğrafya gibi konu başlıklarıyla hazırlanan Mobil Bilim Merkezi aracını da gezen öğrenciler, bilgi aldı.

Etkinliğe katılan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de bir araya geldiği öğrencilerle sohbet ederek, üniversite hakkında bilgi paylaştı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, "Çizgi ötesi öğretmen olmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.