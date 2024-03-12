Sinop\'ta İstiklal Marşı\'nın kabulünün 103. yıl dönümü programları düzenlendi

Sinop'un Türkeli, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.
Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ardından öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.
Program, yarışmalarda derece alan öğrencilerine ödül takdimi ile son buldu.
Erfelek
Erfelek Belediyesi Sinema ve Konferans Salonu'nda program gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erfelek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, "Ya istiklal ya ölüm" konulu oratoryo sahnelendi.
Program şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Boyabat
Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu programda, oratoryo gösterisi sunuldu.
Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimiyle sona erdi.
Programa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okundu, video gösterimi yapıldı ve ödüller verildi. Programa birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Gebze'de ise otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın da katıldığı açılış töreninde, hastanenin bölgeye sağlık hizmeti sunması ve termal tesisin önemi vurgulandı.
Samsun'da, silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 el yapımı tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törene Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Çocuk Oyun Odası'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan oyun odasında çocuklar, emniyet birimlerini tanıyarak eğlenceli vakit geçirdi. Oyun odası, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde çocuklar Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Çanakkale-İzmir kara yolu Tuzla mevkisinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen bir kamyonete, aynı yöne giden bir otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, İstiklal Marşı'nın manevi ve milli yönleri üzerine konuşuldu. Panelde, Mehmet Akif ve ideal gençlik konuları da ele alındı. Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, şarj cihazının patlaması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.
Düzce'de uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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