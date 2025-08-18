Sinop\'ta Kaçakçılık Operasyonu

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Gerze ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
