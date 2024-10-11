Sinop'ta Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Sessiz Protesto

Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından kadın ve çocuk cinayetlerine tepki amacıyla sessiz protesto gerçekleştirildi.
Sinop Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile öğrenci topluluklarının işbirliğiyle Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile akademisyenler de katıldı.
Programda katılımcılar, cinayetlere kurban giden kadın ve çocuklar için 5 dakika saygı duruşunda bulunarak, sessiz protesto gerçekleştirdi.
Program sonunda Rektör Taşdemir, öğrencilerle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
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