Sinop'ta Kumar Bağımlılığı Artıyor

04.03.2026 14:21
YEDAM'dan Nazlı Deniz Saral, kumar bağımlılığında başvuru sayısının arttığını duyurdu.

Sinop Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli sosyal hizmet uzmanı Nazlı Deniz Saral, "Son beş yıldır maalesef kumar bağımlılığında başvuru sayısı alkol, madde bağımlılığı başvurularımıza yetişti." dedi.

Sinop'ta 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde "Bağımlılık kimin meselesi" konulu konferans düzenlendi.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen konferansta YEDAM, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince katılımcılara bağımlılığın tıbbi, hukuki ve sosyal boyutlarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Sosyal hizmet uzmanı Nazlı Deniz Saral, burada yaptığı konuşmada, bağımlılığın, bilimsel veriler ışığında bir beyin hastalığı olduğunu söyledi.

Bağımlılığın artık her kesimi etkileyen önemli bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Saral, üniversite öğrencilerinin de bu olumsuz tablodan etkilenen bireyler arasında yer aldığını dile getirdi.

Kimyasal ve sentetik uyuşturucu maddelerin çok hızlı şekilde bağımlılık yapan maddeler olduğunu vurgulayan Saral, "Bu maddeler kişiyi çok derin hasara uğratıyor. Okuldan atılmalar, gelecekte meslek sahibi olamama gibi durumlar söz konusu oluyor. Kişi iradesine sahip çıkarak uzak durabileceğini zannediyor. Onu sadece madde kullanan kişilerle görüştüğünde kullanacağını zannediyor. Ancak bağımlılık geliştikten sonra bunu elde etmek için maalesef birçok yönteme başvuruyor." dedi.

Yeşilay'ın 100 yıldır her türlü bağımlılıkla mücadele eden sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Saral, YEDAM'ın da 10 yıldır hastalara tedavi hizmeti sunduğunu belirtti.

Saral, YEDAM olarak başlarda daha çok alkol ve madde bağımlılığı başvurusu aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son beş yıldır maalesef kumar bağımlılığında başvuru sayısı alkol, madde bağımlılığı başvurularımıza yetişti. AMATEM sadece alkol ve madde bağımlılarına hizmet sağlıyordu. Son yıllarda kumar bağımlılığı hasta kabulleri yapılmakta. Bu da demek oluyor ki bu hastalık hayatımızın çok önemli bir yerine yerleşiyor. Maalesef kumar bağımlılığı başvurularında Sinop'ta da artış söz konusu."

