Sinop'ta mantar için Abalı'da ormana giden iki kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta mantar toplamak için Abalı köyündeki ormanlık alana giden iki kadın, yolunu kaybedince yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu. Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek verdi.
Sinop'ta mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan iki kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.
Kentte yaşayan iki kadın, mantar toplamak için Abalı köyündeki ormanlık alana gitti.
Bir süre sonra yolunu kaybeden iki kişiye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan iki kadına ormanlık alanda ulaştı.
Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek verdi.
Kaynak: AA
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