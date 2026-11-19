Sinop'ta mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan iki kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Kentte yaşayan iki kadın, mantar toplamak için Abalı köyündeki ormanlık alana gitti.

Bir süre sonra yolunu kaybeden iki kişiye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan iki kadına ormanlık alanda ulaştı.

Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek verdi.