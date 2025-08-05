Sinop'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop- Samsun kara yolu Bostancılı mevkisinde T.Y. idaresindeki 34 TL 3132 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen M.T. yönetimindeki 57 KA 978 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?