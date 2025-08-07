Sinop\'ta Müze Ziyaretçileri İçin Protokol İmzalandı

Sinop'ta başta Etnografya ve Arkeoloji Müzesi olmak üzere çeşitli müzelerde tanıtımla birlikte ziyaretçi sayısında artış sağlanması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandığı bildirildi.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, düzenlenen protokol kapsamında Etnografya Müzesi'ni ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, Etnografya Müzesi'nin 18. yüzyıldan kalma tarihi bir konak olmasının yanı sıra içinde bulundurduğu 2058 etnografik eserle birlikte değerli bir yapı ve kültür varlığı olduğunu söyledi.

Güzel, dört katlı tarihi binanın içinde Sinop'un geleneksel yaşamını yansıtan eşyalar ve figürler bulunduğunu aktardı.

Etnografya Müzesi'nin yılda yaklaşık 10 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını dile getiren Güzel, tanıtım ve ziyaretçi sayısını artırma noktasında çalışmaların çok amaçlı yürütüldüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Dolayısıyla Sinop il genelinde Etnografya Müzesi'ni ve diğer müzeleri görmeyen hiçbir öğrenci kalmasın sloganı ile yola çıktık. Yani kendi değerimizi kendimiz bilelim. Öncelikle bizim çocuklarımız tarihimizi, kültürümüzü bilsin ki bu değerlerimize gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sahip çıkalım. Bu mantıkla tüm Sinoplu gençlerimize müzelerimizi tanıtacağız. Ayrıca Sinop Üniversitesiyle yapılan bir protokolle Sinop'a okumaya gelen öğrencilerimizle birlikte diğer müzeleri de ziyaret etmelerini sağlayıp kendilerine hem tanıtım hem de bilgilendirme yapacağız. Daha sonra öğrencilerin okullarını bitirip kendi şehirlerine gittiğinde Sinop'un gönüllü kültür elçisi olmalarını sağlamış olacağız. Bunun için Sinop'un tüm tarihi ve kültürel değerlerini daha yakından hissetmek amacıyla bazı derslerin uzmanlar eşliğinde müzeler ortamında yapılmasını da hedefliyoruz."