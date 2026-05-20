Sinop\'ta Orman Farkındalığı Etkinliği

20.05.2026 16:55
Sinop'ta 'Orman Benim' etkinliği düzenlenerek orman yangınlarına karşı farkındalık artırıldı.

Sinop'ta, orman yangınlarına dikkati çekmek ve çevreye karşı farkındalığın artırılması amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce Abalı köyündeki Millet Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin de katılımıyla yangına sebep olabilecek atıklar toplandı.

Vali Mustafa Özarslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yapılan araştırmalara göre Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Yüzölçümünün büyük bölümü ormanla kaplı Sinop'ta bu oranın yüzde 50 civarında olduğunu belirten Özarslan, Sinop halkının bu konuda ülke geneline göre daha dikkatli olduğunu ancak yüzde 50'ye de çok iyi bir rakam olarak görmediklerini anlattı.

Yüzde 50'nin sıfıra indirilmesi gerektiğini, buna yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde bilgilendirme faaliyetleri ile çeşitli kampanyalar düzenlendiğini dile getiren Özarslan, "Pikniğe geldiğimiz zaman çöplerimizi, atıklarımız genelde toplamıyoruz maalesef. Zaten ondan dolayı yangın çıkıyor. Yani bunu eğilmek, bükülmek gibi görenler oluyor. Bazıları bunu sorun yapıyor. Utanıyorlar mı? Halbuki bu bir görev. Bu, karizmayı düşürmez. Bizi biz yapar, bizi yüceltir. Bizi insan yapar. O nedenle çevremizi, ormanlarımız korumaya, kollamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından katılımcılar çevre temizliği yaparak yangına neden olabilecek cam ve benzeri maddeleri topladı.

Kaynak: AA

