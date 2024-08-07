Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

07.08.2024 16:42
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Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Satılmış Duran (50) yönetimindeki 34 FL 7758 plakalı otomobil, Boyabat Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde Tuncay Şen (48) idaresindeki 34 DPD 651 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Duran kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şen ve araçlardaki Derya Şen (47), Berkay Şen (17), Fatma Duran (18) ve Şengül Duran (48), Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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