Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Satılmış Duran (50) yönetimindeki 34 FL 7758 plakalı otomobil, Boyabat Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde Tuncay Şen (48) idaresindeki 34 DPD 651 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Duran kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şen ve araçlardaki Derya Şen (47), Berkay Şen (17), Fatma Duran (18) ve Şengül Duran (48), Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.