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Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.S. yönetimindeki 57 AAH 139 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde İ.A'nın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan İ.A, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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