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Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Sinop-Boyabat kara yolu Dranaz mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Nurittin Yazıcı'nın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Emin Demirbek'in aracıyla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Nurittin Yazıcı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Emin Demirbek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sinop\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
10.01.2024 - 00:07,
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Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüden biri öldü, diğeri yaralandı.

Nurittin Yazıcı (72) idaresindeki 78 SJ903 plakalı otomobil Sinop- Boyabat kara yolu Dranaz mevkisinde karşı yönden gelen Emin Demirbek'in (41) kullandığı 34 BJK 157 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücülerden Nurittin Yazıcı burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü Emin Demirbek'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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