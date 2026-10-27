Sinop'ta palyatif ünitede 91 yaşındaki kadına şiddet iddiasıyla hemşire tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta palyatif ünitede 91 yaşındaki kadına şiddet iddiasıyla hemşire tutuklandı

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Sinop\'ta palyatif ünitede 91 yaşındaki kadına şiddet iddiasıyla hemşire tutuklandı
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan hemşire, savcının itirazı üzerine tutuklandı. Sulh ceza hakimliği hemşireyi 'kadına karşı yaralama' suçundan tutukladı.

Sinop'ta palyatif ünitesinde tedavi gören yaşlı kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemece serbest bırakılan hemşire, savcının karara itirazının ardından tutuklandı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan hemşire E.B, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kadına karşı yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Kadına şiddetSağlıkGüncelSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta palyatif ünitede 91 yaşındaki kadına şiddet iddiasıyla hemşire tutuklandı - Son Dakika
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