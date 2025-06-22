Sinop\'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kent merkezi Ada Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir binanın garajında park halindeki 09 FD 051 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.