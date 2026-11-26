Sinop'ta kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve şiddetin toplumsal ve bireysel etkilerine dair farkındalık oluşturmak amacıyla "Sessiz sandalyeler enstalasyonu" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı kurumlarca stantlar açılarak, görevliler tarafından katılımcılara kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kentte yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler aktarıldı.

Etkinlik kapsamında meydana yerleştirilen sandalyelere gördükleri şiddet sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan kadınların isimlerinin yer aldığı broşürler konuldu. Broşürlerde kadınların isimlerinin yanı sıra olayı gerçekleştiren kişilerin aldıkları hapis cezalarıyla ilgili bilgiler de yer aldı.

Etkinlikte, vatandaşlar da alanda kurulan panoya kadın cinayetlerine ilişkin görüş ve duygularını paylaştıkları mesajlar yazdı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı açıklamada, herhangi bir konuda kurumların yaptığı çalışmaların önemli olduğunu ancak bu çalışmaların halk tarafından da desteklenip benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Özarslan, kadına karşı şiddetin önlenmesi noktasında da kurumların çalışmasının yanında halk desteğine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

"Bizim kültürümüzde kadına şiddete yer yok"

Yapılan etkinliğin ana hedefinin kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlamak olduğunu dile getiren Özarslan, şöyle konuştu:

"Bizim inancımızda ve kültürümüzde temel vurgu ortak değerlerin paylaşılması ve şefkat, merhamet duygusunun nesilden nesile aktarılmasıdır. Bizim ortak değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda kadına şiddete yer yok. Bu sürekli vurgulanmıştır. Bundan dolayı kültürümüzün nesilden nesile aktarılması lazım. Bazen toplumlarda bazı sorunlar belirginleşebiliyor. Ama toplum onu tedavi edici, o sorunu çözecek vaziyeti de alıyor."

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair gerekli kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılarak devletin ilgili kurumlarınca uygulandığına işaret eden Vali Özarslan, "Burada kurumlarımız arasında bir entegre durum söz konusu. Şiddete maruz kalmış ve ihbarda bulunmuş mağdur kadınlarımıza en kısa sürede ulaşılabiliyor. Bütün amacımız, hedefimiz hiçbir kadınımızın şiddete maruz kalmaması." diye konuştu.

Kentte kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Özarslan, bu noktada güvenlik tedbirlerinin yanı sıra özellikle okullarda eğitim ve farkındalık faaliyetleri yaptıklarını kaydetti.