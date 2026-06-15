Sinop'ta Sosyal Konut Projesi Tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında Sinop'ta ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor. Daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Sinop'ta toplam 23 bin 830 metrekare alanda 317 konut ve 4 iş yerinin daha yapımı tamamlandı. Teslim edilen konutların yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, ticaret alanı, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri ile yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ev sahiplerinden Seçil Akdemir'in 'TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş' sözlerine mesajında yer veren Bakan Kurum, "Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

'BALKONDA DENİZ MANZARASINI SEYREDİYORUZ'

Görüntülerde yer alan hak sahibi Erdoğan Şeref, yeni evlerinin çok sağlam olduğunu belirterek, "Devletimiz evleri temelden tavana kadar perde betonla yapmış. Yani hiç tuğla kullanmamış neredeyse. O kadar sağlam bir bina ki, televizyonumuzu taktık, perde betonu olmasından sebep, gelen usta arkadaş duvarı delemedi. TOKİ'nin mesela kendi ilimizde gördüm, seçtikleri alan deniz kenarında. Havlunu omzuna atıp direkt denize gidebileceğin 5 dakikalık bir alanda. Sabah kahvaltısında balkonda oturup bir deniz havasını ve manzarasını seyretmek insanın içine ayrı bir ferahlık veriyor. Site içinde torunlarımızın, çocuklarımızın oynayabileceği üç tane park var" diye konuştu.

Haber: ANKARA,