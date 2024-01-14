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Sinop'ta Traktörle Akaryakıt İstasyonunda Zarar Veren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sinop'ta Traktörle Akaryakıt İstasyonunda Zarar Veren Kişi Gözaltına Alındı

Sinop-Erfelek kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen Ö.S.Ö. isimli kişi, istasyondaki görevliyle tartıştıktan sonra traktörünü hareket ettirerek yakıt pompalarına çarpmaya başladı. Üç pompaya zarar veren kişi, olay yerinden aracıyla ayrıldı. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Sinop\'ta Traktörle Akaryakıt İstasyonunda Zarar Veren Kişi Gözaltına Alındı
14.01.2024 - 12:41,
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Sinop'ta traktörle akaryakıt istasyonundaki pompalara zarar veren kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, traktörüyle Sinop- Erfelek kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen Ö.S.Ö. bilinmeyen nedenle buradaki görevliyle tartıştı.

Tartışmanın ardından bir süre istasyonda bekleyen Ö.S.Ö, daha sonra traktörünü hareket ettirerek yakıt pompalarına çarpmaya başladı.

Traktörüyle istasyondaki üç pompaya zarar veren Ö.S.Ö, bir süre sonra olay yerinden aracıyla ayrıldı.

İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine şüpheli Ö.S.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta Traktörle Akaryakıt İstasyonunda Zarar Veren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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