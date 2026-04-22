Sinop'ta üreticilere 135 bin sebze fidesi dağıtıldı

22.04.2026 14:50
Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında çiftçilere 135 bin sebze fidesi dağıtıldı.

TAKEP çerçevesinde kentteki atıl ve nadas arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde ilgili mevzuatları yerine getirip projeden yararlanmak için başvuruda bulunan çiftçilere, 135 bin biber, domates ve salatalık fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen fidan dağıtımı programında konuşan Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Türkiye'de son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarımsal alanda önemli dönüşümler yaşandığını söyledi.

Sinop'ta da tarımsal alanların etkinleştirilmesine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildiren Bulat, bu çerçevede 2 milyon lira maliyetle temin edilen 135 bin fidenin üreticilerin üretim gücüne güç katacağına inandıklarını dile getirdi.

Bulat, 2 milyon liralık desteğin yüzde 75'inin Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Ben de bir çiftçi ailesinden geldiğim için devletimizin üreticilere sağladığı mazot, gübre, sigorta gibi birçok desteği bizzat görüyorum. Gerçekten bu alanda son 25 yılda verilen destekler inanılmaz boyuta çıktı. Yani bize sadece üretmek kalıyor. Geriye kalan tüm sorunlar Allah razı olsun devletimiz tarafından çözülüyor. Bundan sonra da inşallah destekler artarak devam edecek."

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise üreticilere yüksek katma değer sağlayan sebze yetiştiriciliğinin desteklenmesinin stratejik önem arz ettiğini belirtti.

Yapılan bu destekle kent genelinde sebze yetiştiriciliği noktasında üretimin artacağına vurgu yapan Önlem, çiftçilere değişen iklimsel durumlara karşı tarım sigortası yaptırmaları önerisinde bulundu.

Konuşmaların ardından çiftçilere sebze fidanları dağıtıldı.

Programa, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, diğer ilgililer ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Sinop, Son Dakika

