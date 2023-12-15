Sinop\'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 21 bin lira trafik cezası uygulandı.

Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.