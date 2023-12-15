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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsüne 21 bin lira trafik cezası uygulandı. Polisteki işlemleri devam eden zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Sinop\'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
15.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:19
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 21 bin lira trafik cezası uygulandı.

Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Sinop, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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