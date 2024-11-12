Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ilçede bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.