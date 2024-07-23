Sinop'ta Yeni Çipli Kimlik Kart Kullanımı Yüzde 94 - Son Dakika
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Sinop'ta Yeni Çipli Kimlik Kart Kullanımı Yüzde 94

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, kentte yeni çipli kimlik kart kullanımının yüzde 94 olduğunu belirtti. Dede, yeni çipli kimlik kart başvurularının 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Sinop'un Türkiye genelindeki ortalamadan daha yüksek bir oranda çipli kimlik kart kullanımına sahip olduğunu vurgulayan Dede, vatandaşları başvuru yapmaları için teşvik ettiklerini ifade etti.

23.07.2024 14:05
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Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, kentte yeni çipli kimlik kart kullanımının yüzde 94 olduğunu söyledi.

Dede, yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik kart başvurularının 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmasının gerektiğini hatırlattı.

Kamu hizmetlerinden güvenli bir şekilde yararlanmak için çipli kimlik kartlarının yıl sonuna kadar çıkartılması gerektiğini vurgulayan Dede, "Türkiye ortalaması yüzde 93, Sinop ortalaması ise yüzde 94, Sinop olarak Türkiye genelinin üzerindeyiz. Vatandaşlarımızdan Müdürlüğümüze başvuru yapmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop'ta Yeni Çipli Kimlik Kart Kullanımı Yüzde 94 - Son Dakika
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