Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.
Yusuflu köyündeki etkinliğe, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Güreş müsabakalarında dereceye giren güreşçilere Kaymakam Kahraman ve Belediye Başkanı Şahin tarafından ödülleri verildi.
Şenlik, katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle son buldu.
Son Dakika › Güncel › Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenlikleri Karakucak Güreşleriyle Kutlandı - Son Dakika
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