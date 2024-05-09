Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenlikleri Karakucak Güreşleriyle Kutlandı - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenlikleri Karakucak Güreşleriyle Kutlandı

Sinop Türkeli\'de Hıdırellez Şenlikleri Karakucak Güreşleriyle Kutlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri gerçekleştirildi. Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte, güreş müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Şenlik, katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

09.05.2024 15:56
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.

Yusuflu köyündeki etkinliğe, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Güreş müsabakalarında dereceye giren güreşçilere Kaymakam Kahraman ve Belediye Başkanı Şahin tarafından ödülleri verildi.

Şenlik, katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenlikleri Karakucak Güreşleriyle Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenlikleri Karakucak Güreşleriyle Kutlandı - Son Dakika
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