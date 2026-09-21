Sinop Türkeli'de kıyı balıkçılarının ağları 4 bin palamutla doldu - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de kıyı balıkçılarının ağları 4 bin palamutla doldu

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Sinop Türkeli\'de kıyı balıkçılarının ağları 4 bin palamutla doldu
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Sinop Türkeli'de gece denize açılan kıyı balıkçıları, 4 bin palamut avlayarak Güzelkent Balıkçı Barınağı'na döndü. Kooperatif Başkanı Mürsel Sarısoy, sezonun iyi başladığını ve palamut fiyatının 45, 50 ve 60 lira arasında değiştiğini söyledi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, 4 bin palamut avlayarak limana döndü.

Palamut avcılığı için gece saatlerinde Karadeniz'e açılarak ağlarını denize bırakan balıkçıların yüzü, bol miktarda avladıkları palamutla güldü.

Palamut dolu tekneleriyle Güzelkent Balıkçı Barınağı'na dönen balıkçılar, avcılığın ilerleyen günlerde de verimli geçmesini umut ediyor.

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, AA muhabirine, palamut avcılığının yüzlerini güldürmeye devam ettiğini söyledi.

Balıkçıların emeklerinin karşılığını almasının kendilerini memnun ettiğini belirten Sarısoy, "Bu gece balıkçılık iyi geçti. Herkes bir şeyler aldı, emeğinin karşılığını buldu. Sezon iyi başladı. Palamudun fiyatı gününe göre 45, 50 ve 60 lira arasında değişiyor. Çevre illere ve ilçelere satışını yapıyoruz. Kasım ve aralık aylarının daha iyi geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA
GüzelkentTürkeliEkonomiGüncelSinopSon Dakika

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