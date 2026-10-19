Sinop Türkeli\'de sağanak sonrası balçık Karadeniz\'in rengini kahverengiye döndürdü

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamur ve balçık, Karadeniz'in rengini kahverengiye dönüştürdü.

İlçedeki yağış sonrası debisi yükselen dereler, beraberinde getirdikleri balçık ve toprağı Karadeniz'e taşıdı.

Çamurlu suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimi oluştu, suyun rengi geniş bir alanda kahverengi oldu.

Denizdeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.