Sinop Türkeli\'de sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanlar dronla görüntülendi

Sinop Türkeli'de sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanlar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Türkeli ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim. Hamamlı köyü mevkisinde gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yeşilin tonları sarı ağırlıklı renklere bırakırken doğaseverlere görsel şölen sunan manzara dronla görüntülendi.
Sinop'un Türkeli ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oluyor.
Hamamlı köyü mevkisinde gürgen, kayın ile köknar ağaçlarının yoğun bulunduğu bölgede yeşilin tonları, yerini yavaş yavaş sarı ağırlıklı sonbahar renklerine bırakıyor.
Renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Bölgedeki sonbahar güzelliği dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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