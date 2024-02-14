Sinop'un Gerze ilçesindeki yangında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'un Gerze ilçesindeki yangında hayatını kaybedenler anıldı

Sinop\'un Gerze ilçesindeki yangında hayatını kaybedenler anıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde 13 Şubat 1956'da yaşanan ve 21 kişinin öldüğü, çok sayıda ev ve iş yerinin yandığı yangında hayatını kaybedenler anıldı. Yangında ölenlerin mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. Yangından kurtulanlar da yaşadıklarını anlattı.

14.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde 13 Şubat 1956'da yaşanan ve 21 kişinin öldüğü, çok sayıda ev ve iş yerinin yandığı yangında hayatını kaybedenler anıldı.

Yangında ölenlerin mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Ardından Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yangın faciasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Arabacı, "İnşallah ülke olarak, Gerze olarak bundan sonra böyle acılar yaşamayız. Bu vahim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. O günü yaşayan ve bugün de bazıları aramızda bulunan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Arabacı'nın konuşmasının ardından yangından kurtulanlar, yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Mehmet Deniz, Sinop, Gerze, Ölüm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'un Gerze ilçesindeki yangında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'un Gerze ilçesindeki yangında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement