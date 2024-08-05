Sinop\'un Saraydüzü ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrası sel meydana geldi.

Saraydüzü Merkez Mahallesi'nde sağanaktan dolayı oluşan selde bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.

Debisi yükselen Elecek Deresi'nin taşması sonucu Saraydüzü Çit ovasındaki çeltik, bağ ve bahçeler su altında kaldı.

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri sağanaktan zarar gören yerlerle ilgili çalışma başlattı.