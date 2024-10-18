Sinop'un Yüksek Kesimlerine İlk Kar Düştü

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Sinop'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

SİNOP - Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinden Çangal Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, yol temizleme çalışmaları başlattı.

Türkeli ilçesinin en yüksek rakımlı bölgesi olan Hacıağaç zirvesinde de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Yaylaya ziyarete gelen bazı vatandaşlar, mevsimin ilk karını izlemenin keyfini çıkararak, cep telefonu kamerasıyla görüntülediler.

Türkeli ilçesini Kastamonu iline bağlayan karayolunun Yaralıgöz Dağı mevkisinde de sürücüler kar sürprizi ile karşılaştı. Sürücüler, karlı yolda zaman zaman zor anlar yaşadı.