Sinop'ta Üniversitelilerden Sosyal Sorumluluk Örneği: Barış Manço Parkı'ndaki Oyun Grupları ve Banklar Öğrencilerce Boyandı

(SİNOP) - Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Barış Manço Parkı'ndaki oyun gruplarını ve bankları boyadı. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Mehtap Taştepe, "Sinop'ta bulunan en büyük parkı yenilemek istedik. Belediye de sağ olsun bu konuda destek çıktı. Üniversitemiz de onay verdi. Elimizden geldiğince de çocuklar için renkli yapmaya çalıştık" dedi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personelle birlikte örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Proje kapsamında Barış Manço Parkı'nda bulunan çocuk oyun grupları ve banklar yenilenerek boyandı. Etkinlikte öğrenciler, park alanındaki oyun gruplarını boyayarak hem çevre düzenlemesine katkı sağladı hem de çocuklar için daha renkli ve güvenli oyun alanı oluşturulmasına destek verdi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Mehtap Taştepe, şöyle konuştu:

"Gönüllülük dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi olarak Sinop'ta bulunan en büyük parkı yenilemek istedik. Belediye de sağ olsun bu konuda destek çıktı. Üniversitemiz de onay verdi. Elimizden geldiğince de çocuklar için renkli yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince projenin sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Çocuklar geçerken, hatta veliler de mutlu bir şekilde bize el salladılar. Bu da bizi ayrıca motive etti. Güzel bir gün geçiriyoruz. İnşallah oyuncaklarımız hızlıca kurur."

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür vekili Büşra Keskin ise, Sinop Üniversitesi öğrencilerinin her yıl bu konuda kendilerine destek olduklarını bildirerek, "Parklarımızın boyanması, bazen taş duvarlarımızın boyanması ile alakalı birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Mehtap Taştepe'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Parklarımızın her sene aslında boyamasını ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz ama zamanla deforme oluyorlar. Bunun için de her yıl ekiplerimizle birlikte öğrencilerimize, çocuklarımıza daha sağlıklı bir ortam yaratmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Üniversite öğrencisi Müjde Turan da, "Bugün burada olmak benim için çok mutluluk verici. Çünkü dünyanın gidişatını görüyoruz. Ülkemizde var olan kötü olaylardan dolayı iyi bir şeyler yapabilmek bile bizim için çok büyük bir şey. Çocukları mutlu edebilecek bir şey. Buranın görüntüsünü düzeltebilecek bir şey yapıyoruz en azından. Bu da benim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Sinop Üniversitesi öğrencisi Serhat Etiz de, "Öğrenci arkadaşlarımın tamamı eğitim fakültesinde bulunuyor. Biz öğretmen adayları olarak işimiz ve geleceğimiz çocuklardan ibaret" dedi.

Üniversite öğrencisi Elif Bahçeci ise çocukların daha güzel bir parkta oynamasının kendilerini çok mutlu edeceğini söyledi.

Pınar Songur da, "İnşallah bizden sonraki öğrenci arkadaşlarımıza da bir örnek teşkil edip bundan sonra devamı gelir" diye konuştu.