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Sinop Üniversitesi Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Lakerda Festivali'nde Birinci Oldu - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Lakerda Festivali'nde Birinci Oldu

Sinop Üniversitesi Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Şenol Salepçigil, lakerda yapımına ilgisi nedeniyle Aşçılık Programı hocalarından ders aldı. Salepçigil, Sinop'ta düzenlenen Lakerda Festivali'nde hazırladığı ürünlerle birinciliği elde etti. Salepçigil, yaptığı açıklamada, 15 günlük bir süreçte hazırladığı lakerdayla 'Tuzlu Balık' dalında birinci olduğunu belirtti ve aldığı eğitim ve bilimsel yaklaşımın sonucunun kendisi için şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Sinop Üniversitesi Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Lakerda Festivali\'nde Birinci Oldu
26.01.2024 - 17:45,
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Sinop Üniversitesi Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Şenol Salepçigil, lakerda festivalinde birinci oldu.

Salepçigil, lakerda yapımına ilgisi nedeniyle aynı yüksekokulda bulunan Aşçılık Programı hocalarından ders aldı.

Lakerda yapımının inceliklerini öğrenen Salepçigil, Sinop'ta düzenlenen Lakerda Festivali'nde hazırladığı ürünlerle birinciliği elde etti.

Salepçigil, "Sinop Lakerda Festivali için Torik balığından yaptığım lakerdayı 15 günlük bir süreçte hazır hale getirdim ve yarışmaya katıldım. 36 yarışmacı arasından 'Tuzlu Balık' dalında birinci oldum. Aldığım eğitim ve bilimsel yaklaşımla sonuç benim için şaşırtıcı olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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