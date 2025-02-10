Sinop ve Kastamonu\'da Ulaşım Aksadı

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Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Erfelek ve merkez ilçede 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da 66 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için kar küreme çalışmalarına devam ediyor.