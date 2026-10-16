Sinop ve Samsun\'da ruhsatsız silahlara yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı

Sinop ve Samsun'da ruhsatsız silahlara yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop ve Samsun'da 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan tespit edilen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sinop merkezli 2 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekiplerce Sinop ve Samsun'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?