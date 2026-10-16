Sinop ve Samsun\'da ruhsatsız silahlara yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı

Sinop merkezli 2 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce Sinop ve Samsun'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.