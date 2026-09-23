Sinop YEDAM'da 4 bin 500 civarı görüşmeyle 450 kişiye bağımlılık desteği verildi - Son Dakika
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Sinop YEDAM'da 4 bin 500 civarı görüşmeyle 450 kişiye bağımlılık desteği verildi

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Sinop YEDAM\'da 4 bin 500 civarı görüşmeyle 450 kişiye bağımlılık desteği verildi
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Sinop'ta 2021'den bu yana hizmet veren YEDAM, yaklaşık 450 kişiye bağımlılık desteği verdi; 4 bin 500 civarı görüşme ve 125'e yakın atölye yapıldı. Son dönemde başvurular artarken kumar bağımlılığı öne çıkıyor, gönüllü danışanlarda yüzde 82 iyileşme sağlanıyor.

Sinop'ta 2021 yılından bu yana bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) yaklaşık 450 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi.

Kentte 2021 yılında kurulan YEDAM, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere bağımlılıkla mücadele konusunda destek olmayı sürdürüyor.

Kurumda görevli uzmanlarca kumar, alkol, tütün, internet ve madde bağımlılarına ücretsiz ve gizlilik esasına göre hizmet sunuluyor.

Merkezde kurulan atölyede gerçekleştirilen el sanatları, resim ve boyama gibi sosyal aktivitelere de katılan danışanlar, zamanlarını faydalı şekilde değerlendiriyor.

Sinop YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Ömer Aksoy, AA muhabirine, YEDAM olarak oluşturulan profesyonel ortamda danışanlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

YEDAM'da 12 yaş ve üstü tüm bireylerin ücretsiz hizmetten yararlanabildiğini vurgulayan Aksoy, danışanlara psikolojik destek sunarak sosyal hayatlarını planlamaları konusunda yardımcı olduklarını anlattı.

Aksoy, "Sinop YEDAM 2021 yılında açıldı. Yaklaşık 450 kişiye hizmet verildi, 4 bin 500 civarında görüşme yapıldı, 125'e yakın atölye faaliyeti gerçekleştirildi." dedi.

Son dönemde kuruma yapılan başvuruların arttığı bilgisini veren Aksoy, şunları kaydetti:

"Bunun çoğunluğunu kumar bağımlılığı oluşturuyor. Tabii ki biz de bağımlı bireylerin olmasını, bağımlılıkla mücadele etmek zorunda kalmalarını istemeyiz ama kabul edelim ki hayatta bağımlı bireyler de var. Biz de burada onlara tedavi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunun bir hastalık olduğunu kabul ederek onlara yararlı olmaya çalışıyoruz."

En önemli etken bireyin bağımlılıktan kurtulmak istemesi

Tedavi sürecinde danışanın gönüllü olmasının sürecin başarılı şekilde tamamlanmasında önemli bir etken olduğunu vurgulayan Aksoy, "Yaptığımız analizler şunu gösteriyor: Bizimle çalışan kişilerde yüzde 82 iyileşme durumu oluyor. Bizim bir şartımız da gönüllü olunması. Yani bireyin kendisinin bırakmayı istemesi. Dolayısıyla böyle bir başarı oranı sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, vatandaşların YEDAM'a 115 nolu çağrı merkezinden ulaşabilecekleri gibi yaşadıkları yerlerdeki merkezlere giderek de başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop YEDAM'da 4 bin 500 civarı görüşmeyle 450 kişiye bağımlılık desteği verildi - Son Dakika
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