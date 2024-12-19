Sinopec'ten Deniz Suyundan Hidrojen Üretimi

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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrokimya şirketi Sinopec, deniz suyundan hidrojen üretimine yönelik fabrika ölçekli ilk araştırma projesinin inşaatının tamamlandığını duyurdu.

Şirketin verdiği bilgilere göre Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde yer alan proje, doğrudan deniz suyu elektrolizini yeşil elektrik bazlı hidrojen üretimiyle birleştirerek saatte 20 metreküp yeşil hidrojen üretiyor.

Fabrika ortamında yürütülen projede, Sinopec Qingdao Rafineri ve Kimya Limited Şirketi'nin açık deniz fotovoltaik güç istasyonunun ürettiği yeşil elektrik kullanılıyor.

Şirket, deniz suyunun özel elektrolizörler aracılığıyla hidrojen ve oksijene ayrıldığını ve üretilen hidrojenin şirketin boru hattı ağına entegre edilip rafineri işlemleri veya hidrojenle çalışan araçlara yakıt sağlamak için kullanıldığını belirtti.

Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen yeşil hidrojenin üretimi sırasında çevreye neredeyse hiç sera gazı salınmıyor.

Doğrudan deniz suyu elektrolizi, sabit olmayan yeşil elektriğin, depolanması ve taşınması daha kolay olan yeşil hidrojene dönüştürülmesini sağlarken, tatlı suyun korunmasına ve hidrojen enerjisi endüstrisinin ilerlemesine yardımcı oluyor.