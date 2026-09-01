ŞİÖ Artı Zirvesi Bişkek'te Yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile konuk liderler, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında genişletilmiş ŞİÖ Artı (SCO Plus) formatında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, genişletilmiş ŞİÖ Artı formatına katılan liderleri tek tek karşıladı ve ardından fotoğraf çekildi.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ve Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa katıldı.

Toplantılarda uluslararası örgütleri temsilen ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov da hazır bulundu.

Caparov'dan çok kutupluluk vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ŞİÖ Artı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel sistemde çok kutupluluğun önemine dikkat çekerek Birleşmiş Milletler (BM) reformu çağrısında bulundu.

Çok kutuplu dünyanın farklı kalkınma yollarına, kültürlere ve geleneklere saygı temelinde şekillenmesi gerektiğini belirten Caparov, Kırgızistan, çok kutupluluğu ortak sorunların çözümüne katılan devletlerin çemberinin genişlemesi olarak gördüğünü ifade etti.

Ülkesinin, BM'yi ortaya çıkan çok kutuplu dünyanın temel taşı olarak gördüğünü vurgulayan Caparov, örgütün mükemmel bir mekanizma olmasa bile eksikliklerinin onu zayıflatmak için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

BM'nin etkinliğinin artırılması ve modern gerçeklere uyarlanması gerektiğini belirten Caparov, Kırgızistan'ın Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere BM reformunu geniş bir uzlaşma yoluyla desteklediğini kaydetti.

Caparov, küresel krizlerin çözümünde uluslararası işbirliğinin ve çok taraflı diplomasi mekanizmalarının güçlendirilmesinin elzem olduğunun altını çizdi.

Bişkek'teki buluşmanın büyük devletlerin güçlerini sorumlu kullandığı, küçük devletlerin sesinin duyulduğu bir dünyaya adım olmasını dileyen Caparov, "İşte birlikte inşa etmeye hazır olduğumuz dünya bu." ifadesini kullandı.