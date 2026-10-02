Sırakaya, HÖH ve Halk Meclisi heyetini ağırladı, 25 Ekim seçimlerini görüştü - Son Dakika
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Sırakaya, HÖH ve Halk Meclisi heyetini ağırladı, 25 Ekim seçimlerini görüştü

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Sırakaya, HÖH ve Halk Meclisi heyetini ağırladı, 25 Ekim seçimlerini görüştü
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi ve Halk Meclisi heyetini Genel Merkez'de ağırladı. Görüşmede 25 Ekim'deki Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bölgesel gelişmeler ve Bulgaristan'daki Türk toplumunun talepleri ele alındı.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcıları Halil Letifov ve Nida Ahmedov ile Bulgaristan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Ayten Sabri ve beraberlerindeki heyet ile parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcıları Halil Letifov ve Nida Ahmedov ile Bulgaristan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Ayten Sabri ve beraberlerindeki heyeti Genel Merkezimizde misafir ederek; 25 Ekim'de gerçekleştirilecek Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık, Bulgaristan'da yaşayan Türk toplumunun ve soydaşlarımızın talep, beklenti ve meseleleri üzerine kapsamlı görüşmelerde bulunduk."

Kaynak: ANKA
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