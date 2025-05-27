İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde bir ceza hakiminin 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şiraz 2. Ceza Mahkemesi Başkanı İhsan Bakıri (38), evinden çıkarken bıçakla saldırının hedefi oldu.
İki saldırgan tarafından gerçekleştirilen olayda Hakim Bakıri, yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan 2 saldırgan, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Şiraz'da Hakim Bıçaklı Saldırıyla Öldürüldü - Son Dakika
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