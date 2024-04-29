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Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini önlemek için çaba sarf ediyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosova\'nın Avrupa Konseyi üyeliğini önlemek için çaba sarf ediyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın Avrupa Konseyi tam üyeliğini önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Vucic, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, bunu önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını ve bununla gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca, Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

29.04.2024 22:38
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın Avrupa Konseyi tam üyeliğini önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sırp lider Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kosova'nın Avrupa Konseyi tam üyeliği sürecine ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlandığı konuşulan "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağına yönelik açıklamalarda bulundu.

Vucic, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, bunu önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Avrupa kurallarına saygı duyduklarına işaret eden Vucic, "Avrupa ve ABD ile mutabakata vardığımız her şeye saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Vucic, BM Genel Kurulu'ndaki "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" kapsamındaki oturumun ve Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyeliği yönündeki oylamanın 11 ile 16 Mayıs arasında yapılmasını beklediklerini ifade ederek, bu hususta verdikleri mücadeleyi kaybedeceklerini bildiklerini söyledi.

"Her zaman birbirimizle ve yan yana yaşayacağız"

Sırp lider Vucic, Bosna Hersek'teki liderlerin "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağı hususunda hemfikir olmadığını vurgulayarak, bu tür bir kararın Bosna Hersek'teki savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'nın çiğnenmesi anlamına geleceğini savundu.

Srebrenitsa'da yaşananları "bir suç" olarak adlandıran ve burada yaşananlarını kınadıklarını kaydeden Vucic, "Boşnaklarla mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istediğimizi ancak birilerinin siyasi isteklerini yerine getirmek istemediğimizi hiçbir zaman gizlemedik. Her zaman birbirimizle ve yan yana yaşayacağız." diye konuştu.

Vucic ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 7-8 Mayıs'ta ülkesine yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu arada, Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Sırbistan, Kosova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini önlemek için çaba sarf ediyor - Son Dakika

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