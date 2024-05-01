Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping\'in ziyaretini sabırsızlıkla bekliyor

Güncel

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yapacağı resmi ziyaretin Sırbistan'ın kalkınmasına yeni bir umut getireceğine inandığını ifade ederek, "Xi'nin ziyaretini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

BELGRAD, 1 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yaklaşan resmi ziyaretinin ülkesi için sadece büyük bir diplomatik faaliyet değil, aynı zamanda tüm Sırp halkına sevinç getirecek büyük bir olay olduğunu ifade etti.

Vucic, Xi'nin ziyaretinin Sırbistan'ın kalkınmasına yeni bir umut getireceğine inandığını ifade ederek, "Xi'nin ziyaretini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı söz konusu açıklamayı Salı günü Belgrad'ı ziyaret eden Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ile görüşmesinde yaptı.

Çin'in Sırbistan'ın "sarsılmaz dostu" olduğunu ve iki ülke arasındaki etkileşimin tamamen samimi ve açık olduğunu kaydeden Vucic, Sırbistan'ın Çin halkının yardımlarını asla unutmayacağını, Xi'nin de ziyaret sırasında Sırp halkının yakınlık ve dostluğunu hissedeceğine inandığını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Semendire kentindeki HBIS Sırbistan çelik fabrikasının ülkenin ekonomik kalkınmasına yaptığı katkılardan, Kovid-19 pandemisi sırasında Çin'in tıp ve sağlık alanlarında Sırbistan'a yaptığı yardımlardan ve Çin'in uluslararası çok taraflı etkinliklerde Sırbistan'a verdiği destekten övgüyle söz etti.

Vucic, Çin'in kendi temel çıkarlarını korumaya ve başlıca endişelerine ilişkin tutumunu kararlılıkla desteklediklerini vurguladı.

Taiwan konusuna da değinen Vucic, Sırbistan'ın tek Çin ilkesini kararlılıkla savunduğunu ve Çin'in kendi egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumasını desteklediğini söyledi.

Vucic, medya kurumları arasındaki etkileşim ile ilgili olarak ise Xinhua Haber Ajansı ile Sırbistan'ın Tanjug Haber Ajansı ve diğer medya kuruluşları arasındaki işbirliğine büyük değer verdiğini belirtti. Bu tür etkileşimlerin, Sırp medyasının Çinli meslektaşlarının deneyimlerinden yararlanmasını ve Sırp halkının Çin'i daha iyi anlamasına olanak sağladığını kaydeden Vucic, böylece iki ülke arasında karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımının teşvik edildiğini belirtti.

Fu, Xi ve Vucic'in stratejik rehberliğinde Çin-Sırbistan ilişkilerinin uluslararası durumdaki değişikliklere rağmen güçlü şekilde geliştiğini ve Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki dostane ilişkilere iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı, iki ülke lideri arasında yapılacak görüşmenin Çin ile Sırbistan arasındaki etkileşim ve işbirliği için yeni bir yol haritası çizmesini ve yeni dönemde iki ülke arasındaki "sarsılmaz dostluğa" yeni bir ivme kazandırmasını beklediğini söyledi.

Fu ayrıca, iki ülke arasındaki etkileşim ve işbirliğini daha da artırmak ve Çin-Sırbistan dostluğuna dair hikayeleri daha iyi anlatıp, yeni dönemde yüksek kaliteli ve çok boyutlu haberler ile düşünce kuruluşu araştırmaları aracılığıyla ikili ilişkilerin umut vadeden imkanlarını kapsamlı şekilde sergilemek üzere Xinhua'nın Sırp mevkidaşlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Xinhua'nın kararlılıkla Çin-Sırbistan dostluğunun bir elçisi olarak hareket edeceğini söyleyen Fu, iki ülke halkına daha çok fayda sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin artırılması için olumlu bir kamuoyu yaratacaklarını belirtti.