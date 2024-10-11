Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan gelmeden önce Türkiye'nin nasıl göründüğüne bakın.

11.10.2024 16:18
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan gelmeden önce Türkiye'nin nasıl göründüğüne bakın. Ülkesinin görünüşünü değiştirdi. Bugün Türkiye, dünyanın en modern ülkelerinden biri." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'ndaki baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ikili ilişkilerin güçlenmesine daha da katkı sağlayacağını aktaran Vucic, Erdoğan ile birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Vucic, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerini de değerlendirdiklerine işaret ederek "Her zaman Erdoğan'dan öğrendiğim çok şey oluyor. Görüşmelerimizin Sırbistan ve Sırp halkına da fayda sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça iyi olduğuna ve ticaret hacminin son birkaç yılda 7 kat artığına dikkati çeken Vucic, "Erdoğan bizlere 5 milyar avroluk bir hedef koydu. Yılın ilk 8 ayında 2 milyar avroyu aştık. Yani hedefin yarısına geldik. Yılı da yaklaşık 2,6 milyar avroyla kapatacağımız kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Vucic, "Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz bir ülke. Bu hem siyasi hem ekonomik hem Avrasya düzeyinde önemli, küresel ölçekte de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Balkanlar'da en büyük güce ve role sahip ülke"

Türkiye ile güçlü siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmek istediklerini söyleyen Vucic, "Bizim için önemli olan ve ilişkilerimizi daha derinleştireceğini düşündüğümüz anlaşma ve niyetimiz, Erdoğan'ın da söylediği bizim de istediğimiz, savunma alanında daha yakın işbirliği kurmak. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde adımlar atacağız." dedi.

Vucic, "Türkiye vatandaşlarının ve halkının çıkarına göre bağımsız, kontrollü bir ülkeye liderlik eden Erdoğan'ın siyasi konumunu son derece takdir ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın en yakın zamanda tekrar Sırbistan'ı ziyaret etmesini temenni eden Vucic, "Türkiye, Balkanlar'da en büyük güce ve role sahip ülke. Dolayısıyla barış ve istikrar süreçlerinde Türkiye'nin desteğini bekliyoruz." dedi.

Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'daki sorunları çok iyi anlıyor ve her zaman diyaloğun sorunların tek çözüm yolu olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

"(Erdoğan) Ailemden biri hasta olsa hemen arar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda çok iyi bir dost olduğunu aktaran Vucic, "Ailemden biri hasta olsa hemen arar. Böyle düşünceli insanlar çok nadirdir. Benim hayatımda ise yok denecek kadar azlar." diye konuştu.

Vucic, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan gelmeden önce Türkiye'nin nasıl göründüğüne bakın. Ülkesinin görünüşünü değiştirdi. Bugün Türkiye, dünyanın en modern ülkelerinden biri." dedi.

Türkiye'nin Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardan olduğuna işaret eden Vucic, iki ülkenin savunma işbirliği alanında çok büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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