Sırbistan'da 5 ayda 60 Batı Nil vakası saptandı, 49'u nöroinvaziv türde

Sırbistan'da 5 ayda 60 Batı Nil vakasının tespit edildiği bildirildi.

Sırbistan Kamu Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada, 1 Haziran-18 Ekim döneminde ülkede 60 Batı Nil vakasının saptandığı, bunlardan 49'unun beyin ve sinir sistemini etkileyen nöroinvaziv türde olduğu ifade edildi.

Vakaların büyük bir çoğunluğunun başkent Belgrad'da bulunduğu kaydedilen açıklamada, ortalama yaşın ise 63 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ila 14 gün olduğu, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.