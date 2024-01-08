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Sırbistan'da Müslümanlara Yönelik Provokatif Eylemler - Son Dakika
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Sırbistan'da Müslümanlara Yönelik Provokatif Eylemler

Sırbistan'ın Priboj kentindeki Noel kutlamalarında Müslümanlara yönelik provokatif eylemlerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Sırpların gece kulübünde söylediği şarkıda camiye ateş etme çağrısı yapıldı. Benzer olaylar Bosna Hersek'te de yaşandı.

Sırbistan\'da Müslümanlara Yönelik Provokatif Eylemler
08.01.2024 - 16:31,
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Sırbistan'ın Sırplar ile Boşnakların bir arada yaşadığı Priboj kentindeki Noel kutlamalarında Müslümanlara yönelik provokatif eylemlerde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ortodoksların Hazreti İsa'nın doğum günü kabul ettikleri Noel Bayramı kutlamaları kapsamında dün Priboj'daki gece kulübünde eğlenen Sırplar, "Bugün Noel, camiye ateş edin!" sözlerinin yer aldığı şarkıyı seslendirdi.

Bu görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından Prijepolje Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Priboj Başimamı Harun Eminagic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla olayı kınadı.

Eminagic, "Eğitimsiz serseriler, beni Priboj'umdan, Ortodokslardan ve şerefli Sırplardan tiksindiremezsiniz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te de benzer olaylar yaşandı

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) soykırımın yapıldığı Srebrenitsa yakınlarındaki Vlasenica'da aşırı milliyetçi Sırp gruplar, Noel Bayramı kutlamaları kapsamında araç konvoyu düzenleyerek "Uyanın Balijalar! (Müslüman Boşnaklara hakaret için kullanılan bir ifade)" diye bağırmıştı.

Bu olayın ardından yine Bosnalı Sırp grup, dün Noel Bayramı kutlamaları kapsamında konvoy düzenlemişti. Konvoy, Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'de Müslüman Boşnak vatandaşın evinin önünden geçerken silahla ateş açılmıştı.

Vlasenica'daki olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklanmış, Potoçari'deki olayla ilgili de 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu arada, 2022'de Priboj'da da benzer olaylar yaşanmış, yılbaşı gecesi bazı polis memurlarının da katıldığı kutlamada Boşnakların yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Seniçe ve Yeni Pazar kentleri için "Ey Seniçe, yeni Srebrenitsa, ey Pazar, yeni Vukovar!" ifadelerini içeren şarkıların seslendirildiği görüntüler sosyal medyaya sızmıştı.????

Kaynak: AA
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Srebrenitsa, Sırbistan, Noel, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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