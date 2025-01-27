Sırbistan'da Protesto ve Kabine Değişikliği Çağrısı - Son Dakika
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Sırbistan'da Protesto ve Kabine Değişikliği Çağrısı

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Tren garı faciasının ardından devam eden Sırbistan'daki protestolar, Cumhurbaşkanı Vucic'in kabine değişikliği çağrısıyla devam ediyor.

27.01.2025 23:59
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- Sırbistan'daki tren garı faciasının ardından protestolar sürüyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, protestoların ardından kabine değişikliği çağrısı yaptı

BELGRAD - Sırbistan'da geçtiğimiz sene yaşanan tren garı faciasının ardından protestolar sürerken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic protestolar nedeniyle acil ve kapsamlı bir kabine değişikliği çağrısı yaptı.

Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te Novi Sad şehrindeki tren garı faciasının ardından protestolar sürerken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kabine değişikliği çağrısı yaptı. Sırbistan Sarayı'nda ulusa seslenen Vucic, "Bu siyasi açıdan zorlu dönemde, kimin mücadele etmeye hazır olduğu ve kimin olmadığı, kimin çalışmaya hazır olduğu ve kimin olmadığı, kimin fare deliğine saklandığı ve kimin saklanmadığı ortaya çıktı. Bu doğrultuda acilen bir yeniden yapılanmaya gidilerek, mevcut bakanların yüzde 50'sinden çoğunun değiştirilmesini bekliyorum" dedi.

Sırbistan Sarayı'nda Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Vucic, "Toplumdaki bu durum hiç kimsenin yararına değil ve Sırbistan'da hiç kimseye bir şey kazandırmıyor" dedi.

Protestocu öğrencileri diyaloğa davet etti

Protestocu öğrencilerin taleplerini değerlendiren Vucic, bunların tamamının yerine getirildiğini söyledi. Vucic, protestolar sırasında öğrenci ve öğretim üyelerine saldıran kişilerin kimlik tespiti ve cezai işlem yapılması için adımlar atıldığını, protestolar sırasında gözaltına alınan öğrenci ve aktivistler için bir af kararı imzalayacağını ve bütçeden yükseköğretime ayrılan payın yüzde 20 artırılması talebinin de yerine getirileceğini duyurdu. Siyasi muhaliflerin öğrencilerin duygularını istismar ettiğini savunarak, öğrencilere diyalog çağrısı yapan Vucic, "Siyasi krizlerin varlığı, ekonomik kalkınma için ciddi bir sorun teşkil ediyor ve insanların daha yüksek ücretlere ve daha yüksek emekli maaşlarına sahip olmaları bizim için son derece önemli. Ekonomi, hayatın özü konumunda ve savaşlar, çatışmalar, enerji sorunları ve politika gibi birçok dış faktörden etkileniyor. Ekonomi, siyasi ve psikolojik faktörlere bağlı. İstikrar olmadan ekonomik kalkınma olmaz. Bu yüzden de mevcut durum, bizim için hayati öneme sahip. Diyaloğun başlaması, toplumumuzun iyileşmesinin başlaması anlamına gelebilir" dedi.

Protestocular Belgrad'ın en işlek kavşaklarından birini trafiğe kapattı

Başkent Belgrad'da çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular, protestoların başından bu yana en radikal hamleye imza atarak başkentteki en işlek kavşaklarından birini trafiğe kapattı. 1 Kasım'da Novi Sad'da yaşanan trajedi nedeniyle hükümet ve Cumhurbaşkanı Vucic'in sorumluluğu üstlenmesini talep eden ve protestolar çerçevesinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmediğini savunan göstericiler, Belgrad'ın merkezine giden iki ana yolun birleştiği Autokomanda Kavşağı'nı işgal etti. 24 saat süreceği açıklanan yol kapama eylemine çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Novi Sad şehrindeki tren garının ana girişinde beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sırbistan'da Protesto ve Kabine Değişikliği Çağrısı - Son Dakika

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