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Sırbistan'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Devam Ediyor

Sırbistan'da yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başkent Belgrad'daki protestoları devam ediyor. Göstericiler, seçim usulsüzlüklerinin anlaşılması için seçmen listelerinin açılmasını talep ediyor. Dün yaşanan gösterilerde 38 kişi gözaltına alındı ve 8 polis yaralandı.

Sırbistan\'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Devam Ediyor
25.12.2023 - 17:57,
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Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin, başkent Belgrad'daki protestoları bugün de devam etti.

Seçimde, "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin, "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine Belgrad'daki Devlet İdaresi ve Yerel Yönetimler Bakanlığı önünde toplanan çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan göstericiler, "olası seçim usulsüzlüklerinin anlaşılması için seçmen listelerinin açılmasını" talep etti.

Şehrin en işlek caddelerinden Bircaninova'yı trafiğe kapatan göstericiler, Bakanlık binasına girişi engelledi.

Ardından göstericiler, Sırbistan Hükümet Binasının olduğu Nemanjina Caddesi'ni de trafiğe kapatarak, yere oturarak kart oyunları oynadı.

Bu arada gösterilerin yerel saatle 18.00'e kadar devam edeceği ifade edildi.

Dün yaşanan gösterilerde 38 kişi gözaltına alında, 8 polis yaralandı

Sırbistan Emniyet Genel Müdürü İvica İvkovic, Belgrad'da dün yaşanan gösterilere yönelik basın toplantısı düzenledi.

İvkovic, "Göstericilerin, Belgrad Belediye Meclisine girme girişimleri 18.55'ten 21.50'ye kadar sürdü ve şiddetli göstericiler, emniyet mensuplarına saldırmak için her türlü yolu kullandı." dedi.

Dün akşamki gösterilerde, 38 kişinin gözaltına alındığını aktaran İvkovic, 8 polisin de göstericilerin saldırısı sonucu yaralandığını kaydetti.

İvkovic, "Vatandaşların normal yaşamını bozan, huzursuzluk yaratan hiçbir şiddete, trafiğin ablukaya alınmasına, köprü yapılmasına tolerans gösterilmeyecektir." diye konuştu.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti

Belgrad'da dün akşam polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, binlerce kişi başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplanmış, seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan göstericiler buradan Belgrad Belediyesi Meclis binasına yürümüştü.

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırmıştı.

Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıklamıştı.

Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.?????

Kaynak: AA
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