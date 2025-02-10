Sırbistan'da Türk Kaçırma Olayı - Son Dakika
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Sırbistan'da Türk Kaçırma Olayı

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Sırbistan'da bir Türk vatandaşını kaçıran 7 şüpheli, fidye taleplerini reddetti; yargılanacaklar.

10.02.2025 20:11
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- Sırbistan'da Türk vatandaşını kaçırıp 150 bin euro fidye isteyen şüpheliler iddiaları reddetti

BELGRAD - Sırbistan'da bir Türk vatandaşını kaçırarak 150 bin euro fidye isteyen 7 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. İddiaları reddeden şüpheliler, Sırbistan Ceza Kanunu çerçevesinde adam kaçırma suçundan 5 ila 18 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmaları bekleniyor.

Sırbistan'da 3 Şubat'ta bir Türk vatandaşını kaçırarak kardeşinden 150 bin euro fidye isteyen ve olaydan 5 gün sonra polis tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanan 7 şüpheli, Belgrad Yüksek Savcılığında sorgulandı. İkisi Suriye, 5'i Sırbistan asıllı şüpheliler Dragan R., Nemanja G., Bojan K., Ahmed A., Goran J., Basil A.D. ve Duko K., savcılıktaki sorgulamalarında aleyhlerindeki suçlamaları kısa ifadelerle reddetti. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Şüphelilerin grup halinde hareket ederek 3 Şubat tarihinde M.S.'yi zorla alıkoydukları ve bu eylemin amacının M.S.'nin kardeşi S.A.'dan 150 bin euro fidye almak olduğu ve A.S.'ye kardeşini öldürecekleri yönünde tehdit ettiklerine yönelik makul şüphe bulunmaktadır" denildi. Açıklamada, "Şüpheliler, 3 Şubat günü M.S.'yi takip etmiş, akşam saatlerinde Surcin'de yaşadığı binanın önünde onu bekleyerek saldırmış, vücuduna birçok darbe indirmiş ve zorla 'Citroen' marka bir araca bindirerek önce Novi Pazar şehri yakınlarında bilinmeyen bir mevkiye ardından da Novi Sad şehrindeki bir eve götürmüştür" ifadelerine yer verildi.

Suçlamalara göre şüpheliler, ertesi gün Türk vatandaşı M.S.'nin kardeşi A.S.'yi arayarak kardeşini canlı görebilmek için kendilerine 150 bin euro ödemesi gerektiğini söyledi. Açıklamada, "Şüpheliler, A.S.'ye Whatsapp uygulaması üzerinden mağduru dövdüklerine işaret eden çok sayıda sesli ve yazılı mesaj göndermiştir. M.S., 5 gün sonra, 8 Şubat'ta Sırbistan polisi tarafından Novi Sad'daki bir lokasyonda bulunarak kurtarılmış, şüpheliler ise gözaltına alınmıştır" denildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin dinlenmesinin ardından Belgrad Yüksek Mahkemesi hakiminden şüphelilerin tanıkları etkilemesi ve suçun tekrarlanması ihtimaline karşı tutuklu yargılanmaları talep edildi. Olaya ilişkin henüz yakalanamayan 2 şüpheli aleyhinde ise tutuklama kararı çıkarılması ve arama emri yayınlanması talep edildi.

Sırbistan basınında ise Türk vatandaşının, Sırbistan pasaportu bulunan 50 yaşındaki Suriye asıllı Basil A. D. isimli şüpheli tarafından hedef seçildiği ve kaçırma planının arkasında yer alan ismin Basil A. D. olduğu iddia edildi. Şüphelilerin Sırbistan Ceza Kanunu çerçevesinde adam kaçırma suçundan 5 ila 18 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Türk Kaçırma Olayı - Son Dakika

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