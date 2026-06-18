Sırbistan\'da Türkçe Kursu Sertifika Töreni

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Sırbistan Polis Teşkilatı için düzenlenen Türkçe kurslarına katılan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Başkent Belgrad'da YEE tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılan ve A1 seviyesini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı verdi.

Sertifika töreninin ardından Belgrad YEE ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ortaklığında düzenlenen "Zamanın Rengi, Doğanın İzi: Geleneksel El Sanatları Sergisi"nin açılışı da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Saygılı, kursiyerleri tebrik ederek Türkçe öğrenmeye gösterdikleri ilgi ve gayretlerinden dolayı kendilerine başarılar diledi.

Saygılı, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye giderken Sırbistan'dan geçtiğini belirterek, Sırp polislerin Türkçe öğrenmesinin iki taraf için de büyük kazanç olduğunu söyledi.

Program kapsamında Ankara Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenlerince geleneksel el sanatlarına yönelik atölye çalışması da gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk el sanatlarından eserlerin yer aldığı sergi, Belgrad YEE'de 21 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.